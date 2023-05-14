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Эдриан Войнаровски рассказал о том, кто принимал решение об увольнении Монти Уильямса

Эдриан Войнаровски рассказал о том, кто принимал решение об увольнении Монти Уильямса
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Известнейший инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски поделился информацией о том, какие обязанности взял на себя новый владелец «Финикс Санз» Мэтт Ишбиа.

«Ишбиа полностью взял на себя баскетбольные операции франшизы, включая переговоры о февральской сделке Кевина Дюранта, а теперь и об увольнении Уильямса», — приводит слова Войнаровски Clutch Points в своих социальных сетях.

Сегодня, 14 мая, ночью был уволен главный тренер «Финикса» Монти Уильямс. Он работал с командой с 2019 года и сумел вывести её в финал в 2021 году, где «Санз» уступили «Бакс» со счётом 2-4 в серии.

Ишбиа официально стал владельцем «Санз» в начале нынешнего года. Почти сразу новый владелец провернул звёздную сделку — выменял звёздного форварда Кевина Дюранта.

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