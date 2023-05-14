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Дрэймонд Грин рассказал о травме в шестом матче серии с «Лейкерс»

Дрэймонд Грин рассказал о травме в шестом матче серии с «Лейкерс»
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Четырёхкратный чемпион НБА форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о том, что хотел вернуться на площадку в четвёртой четверти шестого матча серии в рамках полуфинала Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (122:121), несмотря на повреждение ноги.

«Я бы вернулся в эту игру, но Боб (генеральный менеджер «Уорриорз» — Прим. «Чемпионата») остановил меня. Он сказал, что мы отстаём на 22 очка за шесть минут до конца встречи и я могу усугубить свою травму, от которой буду восстанавливаться всё лето. И всё это ради отчаянной попытки вернуться в игру, отставая на 22 очка. Это неумно, сказал он мне, и поэтому я этого не сделал», — приводит слова Грина Clutch Points.

«Уорриорз» впервые с 2014 года уступили в серии плей-офф команде из Западной конференции.

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