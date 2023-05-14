Джа Морант вновь был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант держал в руках оружие во время прямого эфира его друга в социальной сети. Игрок сидел в машине с друзьями, танцуя под музыку.

Во время эфира заметно, что Морант держит пистолет. Друг, снимающий трансляцию, заметил это и на несколько секунд отвёл камеру от игрока, чтобы тот убрал оружие.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, в марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Также Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.