Бриттни Грайнер: американский гимн теперь воспринимается мной по-другому

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер рассказала, какие эмоции от прослушивания американского гимна испытывает после того, как вернулась на площадку.

«Американский гимн теперь воспринимается мной по-другому. Будто бы ты на Олимпиаде, ты сидишь и ждёшь, когда тебя наградят золотой медалью, на трибунах развешаны американские флаги, играет гимн. Это просто чувствуется теперь по-другому. Быть здесь сегодня — это очень важно для меня», — приводит слова Грайнер Daily Mail.

Вчера, 13 мая, Бриттни провела свой первый матч после возвращения из российской тюрьмы. Это был предсезонный матч WNBA между «Финикс Меркури» и «Лос-Анджелес Спаркс». Баскетболистка, выступающая за «Финикс», отметилась десятью очками и тремя подборами.