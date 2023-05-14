Бриттни Грайнер: американский гимн теперь воспринимается мной по-другому
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер рассказала, какие эмоции от прослушивания американского гимна испытывает после того, как вернулась на площадку.
«Американский гимн теперь воспринимается мной по-другому. Будто бы ты на Олимпиаде, ты сидишь и ждёшь, когда тебя наградят золотой медалью, на трибунах развешаны американские флаги, играет гимн. Это просто чувствуется теперь по-другому. Быть здесь сегодня — это очень важно для меня», — приводит слова Грайнер Daily Mail.
Вчера, 13 мая, Бриттни провела свой первый матч после возвращения из российской тюрьмы. Это был предсезонный матч WNBA между «Финикс Меркури» и «Лос-Анджелес Спаркс». Баскетболистка, выступающая за «Финикс», отметилась десятью очками и тремя подборами.
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