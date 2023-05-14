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Инсайдер: Морант отстранён от мероприятий «Гриззлиз» после повторного инцидента с оружием

Инсайдер: Морант отстранён от мероприятий «Гриззлиз» после повторного инцидента с оружием
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Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» американец Джа Морант отстранён от внутрикомандных мероприятий после повторной демонстрации огнестрельного оружия в социальных сетях, сообщил инсайдер Крис Хэйнс.

Напомним, во время эфира друг Моранта навёл на него камеру, однако заметив пистолет, отвёл её на несколько секунд от игрока, чтобы тот убрал оружие. В НБА уже начали расследование по инциденту.

В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Также Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.

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