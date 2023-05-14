Стал известен список кандидатов на должность нового главного тренера «Финикс Санз»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» начала формировать список кандидатов на должность нового главного тренера коллектива.

«Источники в лиге сообщают, что «Финикс Санз» формирует список кандидатов на пост главного тренера, в который вошли Кевин Янг, Майк Буденхольцер и Ник Нёрс», – написал в социальных сетях журналист издания Bleacher Report Крис Хэйнс.

Напомним, сегодня, 14 мая, стало известно об увольнении прежнего главного тренера «Финикса» Монти Уильямса. Специалист возглавил аризонскую команду в 2019 году. За этот период он был признан тренером года по итогам регулярного сезона-2021/2022. В 2021 году Уильямс вывел «Санз» в финал Национальной баскетбольной ассоциации, где его подопечные проиграли «Милуоки Бакс».