Док Риверс может быть уволен из «Филадельфии» в случае поражения в серии с «Бостоном»
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс может быть уволен в случае, если команда проиграет в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Бостон Селтикс», сообщает инсайдер НБА Шарк Штейн.
Доку Риверсу 61 год. Американец является бывшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации и участником Матча всех звёзд 1988 года. В качестве главного тренера работал с командами «Орландо Мэджик», «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В 2008 году стал чемпионом НБА в качестве тренера «Бостона».
Напомним, решающий седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции между «Филадельфией Сиксерс» и «Бостон Селтикс» состоится сегодня, 15 мая, начало – в 22:30 по московскому времени.
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