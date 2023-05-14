«Куда бежать?» Алексей Швед раскрыл подробности скандальной драки в Москве

Российский защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед рассказал о восстановлении после инцидента, произошедшего с ним в начале мая, а также поделился подробностями произошедшего.

Напомним, вечером 1 мая Швед, отдыхавший в одном из ресторанов Москвы вместе с семьёй и друзьями, был избит на выходе из заведения пьяной компанией, после чего был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами головы.

«Выписали буквально несколько дней назад. Чувствую себя намного лучше. Дети и жена рады, поэтому восстановление идёт хорошо. Произошло всё так: ребята поставили деньги, проиграли их, потом увидели Настю, затем меня. Начали дерзить, говорить плохие слова. Потом начали окружать. Потом подъехали ещё ребята. Непонятно, зачем они всё это делали. Но сейчас разберутся.

Куда бежать? Они нас окружили, потом ещё подъехали. На видео видно, что очень много людей. Почти все с их стороны были. Никто не собирался драться. Я жене сказал, мол, пойдём. Они в этот момент окружили, по ногам ударили, в голову. И сзади. Но это я уже не видел. Сделали сразу КТ. Потом было много разных процедур тоже. В реале травмы тяжёлые, но восстановление идёт хорошо», – сказал Швед в эфире «Матч ТВ».

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