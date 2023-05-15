Джейсон Тейтум побил рекорд Стефена Карри по очкам в седьмых матчах серии плей-офф НБА

Звёздный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум побил рекорд по результативности в седьмых матчах серии плей-офф НБА.
В последней игре полуфинала Восточной конференции с «Филадельфией» американский игрок набрал 51 очко – 17 из 28 с игры. Также в его активе 13 подборов, 5 передач и 2 перехвата.
Ранее рекорд установил защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 50 очков в матче с «Сакраменто». Ранее достижение принадлежало форварду «Финикс Санз» Кевину Дюранту. Игрок набрал 48 очков в седьмом матче серии с «Милуоки» в 2021 году.
Напомним, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.
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