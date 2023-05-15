ESPN: Джа Морант может столкнуться с более длительной дисквалификацией

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил во возможной более длительной дисквалификации разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Джа Морант может столкнуться с вполне реальной возможностью длительной дисквалификации в следующем сезоне», – заявил Войнаровский.

Напомним, во время эфира друг Моранта навёл на него камеру, однако заметив пистолет, отвёл её на несколько секунд от игрока, чтобы тот убрал оружие. В НБА уже начали расследование по инциденту.

В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Также Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.