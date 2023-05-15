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Эмбиид в 7-м матче реализовал всего три броска, когда против него защищался Эл Хорфорд

Эмбиид в 7-м матче реализовал всего три броска, когда против него защищался Эл Хорфорд
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Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд во время седьмого матча полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Филадельфией Сиксерс» (112:88, 4-3) отметился хорошей защитой против центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.

Так, баскетболист камерунского происхождения, действующий MVP с игры реализовал лишь три броска из 16 попыток, когда против него оборонялся непосредственно Хорфорд.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 43,1, трёхочковых — 17,9.

В минувшем регулярном чемпионате у центрового были следующие цифры: 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи на протяжении 66 встреч.

Как всё прошло. Вкратце:
Спасибо, что частично вернули 2020 год. «Бостон» вышел в финал Восточной конференции
Видео
Спасибо, что частично вернули 2020 год. «Бостон» вышел в финал Восточной конференции
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