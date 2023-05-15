Док Риверс в седьмой раз за карьеру проиграл в серии, ведя со счётом 3-1 или 3-2
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс в очередной раз за свою профессиональную карьеру проиграл серию, ведя по ходу со счётом 3-1 или 3-2. Сегодня, 15 мая, «Филадельфия» проиграла в седьмом матче «Бостон Селтикс» (88:112, 3-4).
Конец серии «Бостон» — «Филадельфия»:
Примечательно, что это седьмой случай у 61-летнего специалиста. Так, во время розыгрыша плей-офф-2003 он проиграл серию «Детройт Пистонс», лидируя 3-1, будучи главным тренером «Орландо Мэджик».
В 2009, 2010 и 2012 годах он уступал «Орландо» (ведя 3-2), «Лос-Анджелес Лейкерс» (3-2) и «Майами Хит» (3-2) соответственно в качестве рулевого «Бостон Селтикс». В 2015 и 2020 годах «Лос-Анджелес Клипперс» Риверса вылетел после серий с «Хьюстон Рокетс» (3-1) и «Денвер Наггетс» (3-1).
«Икс-фактор» седьмого матча «Бостон» — «Филадельфия»?
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