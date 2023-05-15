Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

15 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч.

«Бостон Селтикс» – «Филадельфия Сиксерс» – 112:88, счёт в серии 4-3.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейсон Тейтум, набравший 51 очко, сделавший 13 подборов и пять передач. У его партнёра по «Бостону» Джейлена Брауна в активе 25 очков, шесть подборов и две передачи.

В составе «Филадельфии» самым результативным стал Тобиас Харрис. Он набрал 19 очков, а его партнёр по команде защитник Тайриз Макси — 17. У разыгрывающего «Сиксерс» Джеймса Хардена девять очков и шесть результативных передач на счету.

«Бостон» выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции НБА, где сыграют с «Майами Хит».