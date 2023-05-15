Эмбиид: мы проиграли лучшей команде лиги
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался по поводу поражения в полуфинальной серии Восточной конференции от команды «Бостон Селтикс».
Напомним, сегодня в Бостоне состоялся седьмой матч серии, который завершился в пользу хозяев со счётом 112:88.
«Проиграть лучшей команде лиги в семи матчах… Думаю, по большей части мы играли жёстко, но мы проиграли», — сказал Эмбиид после матча.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 43,1, трёхочковых — 17,9.
В минувшем регулярном чемпионате у центрового были следующие цифры: 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи на протяжении 66 встреч.
Конец серии «Бостон» — «Филадельфия»:
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