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Инсайдер: Джа Морант рискует пропустить как минимум половину следующего сезона

Инсайдер: Джа Морант рискует пропустить как минимум половину следующего сезона
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Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант может быть отстранён как минимум на полсезона НБА-2023/2024 после повторной демонстрации огнестрельного оружия в социальных сетях, сообщил инсайдер Крис Мэнникс.

Напомним, во время эфира друг Моранта навёл на него камеру, однако, заметив пистолет, отвёл её на несколько секунд от игрока, чтобы тот убрал оружие. В НБА уже начали расследование инцидента.

В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Также Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.

С чего всё начиналось:
Видео
Джа Морант вновь был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети
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