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Чендлер Парсонс призвал отстранить Джа Моранта на весь следующий сезон

Чендлер Парсонс призвал отстранить Джа Моранта на весь следующий сезон
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс считает, что звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант должен быть отстранён на весь следующий сезон после повторной демонстрации огнестрельного оружия в социальных сетях.

«Его нужно отстранить на весь сезон», — написал Парсонс в социальных сетях.

Напомним, во время эфира друг Моранта навёл на него камеру, однако, заметив пистолет, отвёл её на несколько секунд от игрока, чтобы тот убрал оружие. В НБА уже начали расследование инцидента.

В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Также Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.

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