Чендлер Парсонс призвал отстранить Джа Моранта на весь следующий сезон

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс считает, что звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант должен быть отстранён на весь следующий сезон после повторной демонстрации огнестрельного оружия в социальных сетях.

«Его нужно отстранить на весь сезон», — написал Парсонс в социальных сетях.

Напомним, во время эфира друг Моранта навёл на него камеру, однако, заметив пистолет, отвёл её на несколько секунд от игрока, чтобы тот убрал оружие. В НБА уже начали расследование инцидента.

В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Также Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.