Харден рассказал о взаимоотношениях с Доком Риверсом после вылета в плей-офф НБА

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден высказался по поводу своих взаимоотношений с главным тренером команды Доком Риверсом после поражения в седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс».

«С нашими взаимоотношениями всё в порядке, проблем нет», — сказал после матча Риверс.

Напомним, что сегодня, 15 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.

«Бостон» выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции НБА, где сыграют с «Майами Хит».