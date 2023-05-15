Браун высказался об эпизоде, когда его схватил за ногу один из запасных «Филадельфии»

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался об эпизоде во время седьмой игры полуфинала Восточной конференции с «Филадельфией Сиксерс», когда один из запасных команды гостей схватил его за ногу прямо со скамейки запасных.

«Жорж Ньянг сделал это, но я ответил ему. Скотт Фостер был рядом, всё видел. Сразу, даже не разобравшись в ситуации, он дал мне технический», — сказал Браун после матча.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежит NBA.

Напомним, что сегодня, 15 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.

«Бостон» выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции НБА, где сыграют с «Майами Хит».