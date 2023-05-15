Маркус Смарт рассказал, когда он понял, что Тейтум выдаст перформанс в седьмой игре
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Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт рассказал, когда он понял, что один из лидеров команды Джейсон Тейтум покажет хорошую игру в решающей встрече серии с «Филадельфией Сиксерс».
«Сразу после шестого матча. Тогда он ознакомился со всей критикой, поступившей в его адрес. Он слышал каждое мнение», — приводит слова Смарта Clutch Points.
Напомним, сегодня, 15 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.
«Бостон» выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции НБА, где сыграют с «Майами Хит».
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