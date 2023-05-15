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Док Риверс рассказал о своих планах после вылета «Филадельфии»

Док Риверс рассказал о своих планах после вылета «Филадельфии»
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс после вылета команды в полуфинале Восточной конференции НБА ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли он продолжать карьеру в «Сиксерс».

«Ага. У меня ещё два года осталось», — ответил Риверс.

Напомним, сегодня, 15 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.

Невезение Дока Риверса:
Док Риверс в седьмой раз за карьеру проиграл в серии, ведя со счётом 3-1 или 3-2

«Бостон» выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции НБА, где сыграют с «Майами Хит».

Доку Риверсу 61 год. Американец является бывшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации и участником Матча всех звёзд 1988 года. В качестве главного тренера он работал с командами «Орландо Мэджик», «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В 2008 году Риверс стал чемпионом НБА в качестве тренера «Бостона».

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