Браун в 7-м матче с «Филадельфией» набрал больше очков, чем Харден и Эмбиид, вместе взятые

Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун в седьмом матче полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Филадельфией Сиксерс» (112:88, 4-3) отметился 25 набранными очками.

Таким образом, Браун за встречу набрал больше очков, чем звёздный дуэт центрового Джоэла Эмбиида и разыгрывающего Джеймса Хардена из «Филадельфии». На счету Эмбиида 15 очков, у Хардена — девять.

Отметим, что баскетболисты «Сиксерс» также на двоих реализовали лишь восемь бросков из 29 попыток. Это 27,6% реализации.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 26-летний Браун принял участие в 13 играх, набирая в среднем 24,6 очка, делая 5,3 подбора и 3,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,1, трёхочковых — 47,1.