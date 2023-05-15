Браун в 7-м матче с «Филадельфией» набрал больше очков, чем Харден и Эмбиид, вместе взятые
Поделиться
Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун в седьмом матче полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Филадельфией Сиксерс» (112:88, 4-3) отметился 25 набранными очками.
Таким образом, Браун за встречу набрал больше очков, чем звёздный дуэт центрового Джоэла Эмбиида и разыгрывающего Джеймса Хардена из «Филадельфии». На счету Эмбиида 15 очков, у Хардена — девять.
Отметим, что баскетболисты «Сиксерс» также на двоих реализовали лишь восемь бросков из 29 попыток. Это 27,6% реализации.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 26-летний Браун принял участие в 13 играх, набирая в среднем 24,6 очка, делая 5,3 подбора и 3,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,1, трёхочковых — 47,1.
Как закончилась серия «Бостон» — «Филадельфия»:
Комментарии
- 15 мая 2023
-
15:00
-
14:58
-
14:39
-
13:57
-
13:07
-
11:37
-
11:23
-
10:29
-
10:24
-
10:20
-
09:46
-
09:40
-
09:31
-
09:00
-
08:33
-
08:09
-
07:24
-
06:41
-
01:33
-
01:14
- 14 мая 2023
-
23:59
-
23:17
-
22:24
-
21:30
-
21:12
-
19:15
-
18:29
-
15:53
-
15:33
-
15:06
-
14:40
-
14:22
-
13:41
-
13:31
-
12:55
Партнерский контент