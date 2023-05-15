Эй Смит: при выборе между ожирением Зайона и тупостью Моранта Барретт — лучший вариант

Популярный телеэксперт Стивен Эй Смит, который ранее раскритиковал игроков «Нью-Йорк Никс» за поражение в серии с «Майами Хит», сделал новое заявление по поводу одного из игроков команды Ар Джея Барретта.

Напомним, в шестом матче серии, который прошёл этой ночью в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена», «Хит» одержали победу со счётом 96:92. После этого Смит назвал Барретта «жалким».

«При выборе между проблемами с ожирением Зайона Уильямсона и тупостью Джа Моранта Ар Джей Барретт — лучший вариант», — сказал Стивен Эй Смит.