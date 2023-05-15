Батлер: в Майами мне предлагали 23-й номер, но я отказался
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Звёздный форвард «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал о том, что он отказался от 23-го номера в команде.
«Ты не можешь носить 23-й здесь, потому что его вывели из оборота. Пэт Райли всегда говорил мне, что я могу носить 23-й номер, но я отказался», — приводит слова Батлера Sport Center.
Напомним, в шестом матче серии, который на днях прошёл в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена», «Хит» одержали победу в игре с «Нью-Йорк Никс» со счётом 96:92. Батлер стал самым результативным игроком встречи. На его счету 24 очка, восемь подборов и четыре передачи.
В финале Восточной конференции плей-офф НБА «Майами» сыграет с «Бостон Селтикс».
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