Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывший тренер «Голден Стэйт» может возглавить «Милуоки»

Бывший тренер «Голден Стэйт» может возглавить «Милуоки»
Комментарии

«Милуоки Бакс» проводит собеседование с бывшим тренером «Голден Стэйт Уорриорз» Марком Джексоном на вакантную должность главного тренера, сообщают источники The Athletic.

Напомним, после вылета в первом раунде плей-офф от «Майами Хит» (1-4) «Милуоки» отправил в отставку главного тренера команды Майка Буденхольцера.

В нынешнем сезоне «Милуоки» стал лучшей командой регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, заняв первое место в Восточной конференции с показателями 58-24.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс и его коллега из «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю также являются кандидатами на пост главного тренера «Милуоки».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023