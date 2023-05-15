Бывший тренер «Голден Стэйт» может возглавить «Милуоки»

«Милуоки Бакс» проводит собеседование с бывшим тренером «Голден Стэйт Уорриорз» Марком Джексоном на вакантную должность главного тренера, сообщают источники The Athletic.

Напомним, после вылета в первом раунде плей-офф от «Майами Хит» (1-4) «Милуоки» отправил в отставку главного тренера команды Майка Буденхольцера.

В нынешнем сезоне «Милуоки» стал лучшей командой регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, заняв первое место в Восточной конференции с показателями 58-24.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс и его коллега из «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю также являются кандидатами на пост главного тренера «Милуоки».