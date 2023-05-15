«Он должен сбрить бороду». Эй Смит раскритиковал Хардена за игру в 7-м матче с «Бостоном»

Популярный ведущий шоу Стивен Эй Смит поделился мнением по поводу игры разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в седьмом матче серии с «Бостон Селтикс» (88:112).

«Джеймс Харден был настолько ужасен, настолько плох, что он должен сбрить бороду, чтобы скрыть свою личность. Вот насколько он был плох. Это было очень, очень плохо. Я говорю это на полном серьёзе», — приводит слова Эй Смита NBA Retweet.

Напомним, сегодня, 15 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.

«Бостон» выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции НБА, где сыграют с «Майами Хит».