«Он должен сбрить бороду». Эй Смит раскритиковал Хардена за игру в 7-м матче с «Бостоном»

Популярный ведущий шоу Стивен Эй Смит поделился мнением по поводу игры разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в седьмом матче серии с «Бостон Селтикс» (88:112).
«Джеймс Харден был настолько ужасен, настолько плох, что он должен сбрить бороду, чтобы скрыть свою личность. Вот насколько он был плох. Это было очень, очень плохо. Я говорю это на полном серьёзе», — приводит слова Эй Смита NBA Retweet.
Напомним, сегодня, 15 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.
«Бостон» выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции НБА, где сыграют с «Майами Хит».
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