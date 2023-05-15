Паскуаль: сравнения этой серии с прошлогодней лишние, совершенно другая ситуация

Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль в преддверии пятого матча его команды за третье место в Единой лиге ВТБ со столичным ЦСКА призвал не сравнивать данную серию с прошлогодней, когда эти соперники встретились в финале турнира.
«Конечно, планируем приложить все усилия для победы в Москве, это вообще не вопрос. Но сравнения с прошлым сезоном лишние, тем более что мы теперь играем не в финале, а только в серии за третье место. Совершенно другая ситуация.
Прошлый год уже в прошлом, этот год — это другой год. Ситуации разнятся, у нас, например, нет одного легионера, это Томпкинс. Но что есть, то есть», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Напомним, в финальной серии сезона-2021/2022 «Зенит» одержал победу над ЦСКА со счётом 4-3, впервые выиграв золотые медали Единой лиги ВТБ.
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