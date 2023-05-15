Эксперт: Вембаньяма может стать одним из лучших игроков этого поколения

Известный драфт-аналитик и эксперт по молодым игрокам Джонатан Гивони высказался о прогнозируемом первом номере драфта НБА — 2023 французе Викторе Вембаньяме.

«У Виктора Вембаньямы есть шанс стать претендентом на MVP и, возможно, одним из лучших игроков этого поколения, которых мы когда-либо видели», — приводит слова Гивони ESPN.

19-летний Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. В 33 матчах за свою команду в текущем сезоне француз набирает 21,6 очка, делает 10,5 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру.

С ростом в 226 сантиметров Виктор станет самым высоким игроком в НБА. Он обладает уникальным стилем игры. Несмотря на рост, француз имеет отличный контроль мяча. Также он обладает хорошим трёхочковым броском.