Монти Уильямс — один из главных приоритетов для «Милуоки» на позицию главного тренера

«Милуоки Бакс» проявляют повышенный интерес к экс-главному тренеру «Финикс Санз» Монти Уильямсу, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Бакс», как мне сказали, будут достаточно напористо охотиться за Монти Уильямсом. Он находится в верхней части, или даже в самом верху их списка после того, как они уволили Майка Буденхольцера… Я думаю, что небольшой интерес проявят «Пистонс», «Рэпторс», — сказал Чарания в эфире Fanduel TV.

Напомним, об увольнении Монти Уильямса из «Санз» стало известно минувшей ночью. При нём в текущем сезоне «Финикс» дошёл до второго раунда плей-офф НБА, уступив в нём в серии «Денвер Наггетс» (2-4). Тренер проработал в клубе из Аризоны с 2019 года.

«Бакс» отправили в отставку главного тренера Майка Буденхольцера после поражения в первом раунде плей-офф от «Майами Хит» (1-4).