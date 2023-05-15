Ведущий ESPN считает, что Nike и Powerade должны разорвать контракты с Морантом

Телеведущий ESPN Майкл Уилбон считает, что после повторной демонстрации огнестрельного оружия в социальных сетях разыгрывающим «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом игрок должен лишиться контрактов с известными брендами Nike и Powerade.

«Что теперь будет? От него откажется Nike? От него откажется Powerade? В моём доме я сказал своему сыну, чтобы он не покупал их обувь… Наши семейные деньги не должны идти на это», — приводит слова Уилбона «твиттер» NBA Buzz.

Напомним, в марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Также Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.