«Надеюсь, ты доволен, засранец!» Кевин Харт — Джейсону Тейтуму после матча с «Сиксерс»
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Известный комик Кевин Харт отреагировал на интервью своего друга, звёздного форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума после седьмого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс» (112:88).
Напомним, в этой игре Тейтум установил рекорд седьмых матчей серий плей-офф НБА, набрав сумасшедшие 51 очко. В послематчевом интервью Тейтум выразил надежду на то, что уроженец Филадельфии Харт даже после такого перформанса продолжит брать трубку, когда Джейсон будет набирать его номер.
«Надеюсь, ты доволен собой, чёртов засранец!» — сказал Харт в видеоролике в своих соцсетях.
В финале Восточной конференции «Селтикс» сыграют с «Майами Хит», который в своём полуфинале нанёс поражение «Нью-Йорк Никс» (4-2).
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