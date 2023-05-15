«Надеюсь, ты доволен, засранец!» Кевин Харт — Джейсону Тейтуму после матча с «Сиксерс»

Известный комик Кевин Харт отреагировал на интервью своего друга, звёздного форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума после седьмого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс» (112:88).

Напомним, в этой игре Тейтум установил рекорд седьмых матчей серий плей-офф НБА, набрав сумасшедшие 51 очко. В послематчевом интервью Тейтум выразил надежду на то, что уроженец Филадельфии Харт даже после такого перформанса продолжит брать трубку, когда Джейсон будет набирать его номер.

«Надеюсь, ты доволен собой, чёртов засранец!» — сказал Харт в видеоролике в своих соцсетях.

В финале Восточной конференции «Селтикс» сыграют с «Майами Хит», который в своём полуфинале нанёс поражение «Нью-Йорк Никс» (4-2).