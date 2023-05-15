Алексей Швед посетил пятый матч серии между ЦСКА и «Зенитом»

Защитник и лидер баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед, в начале мая попавший в больницу после избиения хулиганами возле одного из столичных ресторанов, посетил пятый матч серии за третье место в Единой лиге ВТБ между армейцами и санкт-петербургским «Зенитом», который проходит в эти минуты в Москве.

Когда камеры запечатлели игрока и вывели изображение на большом кубе арены «Мегаспорт», публика поприветствовала его овациями.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в результате нападения у Шведа был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти.

Ранее главного подозреваемого в нападении на игрока задержали в аэропорту. Другие подозреваемые также не смогли скрыться от правоохранительных органов. Баскетболист выписался из больницы 9 мая.