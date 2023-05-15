Райкович: эта серия с «Зенитом» по накалу напоминала прошлогоднюю битву

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своей команды в пятом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ над санкт-петербургским «Зенитом» (82:79) и завоевание бронзовых медалей.
«Хочу поздравить «Зенит» с борьбой и той серьёзностью, которую соперники проявили в этой серии. Считаю, обе команды выступили на 100 процентов своих сегодняшних возможностей. «Зенит» возглавляет один из лучших тренеров Европы, команда обладает глубоким составом с большим количеством сильных игроков. Считаю, мы проделали хорошую работу, чтобы выиграть серию 4-1. За исключением факта, что серия была фактически утешительной, она по накалу напоминала прошлогоднюю битву. Одной из наших задач было дать возможность развития молодым игрокам, многие работали с командой и сумели проявить себя в большом баскетболе.
Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали команду во всех городах, но особенно дома, поблагодарить весь штаб клуба, от президента до игроков. Мы проделали честную и тяжёлую работу. Не хочу, чтобы две недели, в течение которых у нас были проблемы, определяли впечатление от всего сезона», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Напомним, эти же соперники встречались в финале прошлого сезона. Тогда победу со счётом 4-3 одержал клуб с берегов Невы, впервые в своей истории выиграв золото Единой лиги ВТБ.
В полуфинале текущего сезона армейцы не смогли сломить сопротивление «Локомотива-Кубань» (3-4), а «Зенит» — УНИКСа (3-4).
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