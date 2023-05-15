Болельщики ЦСКА на матче с «Зенитом» вывесили баннер в память о Предраге Бадняревиче

В Москве на арене «Мегаспорт» прошёл пятый матч серии за третье место в Единой лиге ВТБ, в котором столичный ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» (82:79).
Благодаря этой победе армейцы выиграли серию со счётом 4-1 и стали обладателями бронзовых медалей Единой лиги ВТБ.
Один из баннеров, вывешенный фанатами армейцев на трибунах, был посвящён скоропостижно скончавшемуся главному тренеру ЦСКА-2 Предрагу Бадняревичу. На нём было написано «Покойся с миром, Предраг» по-сербски.
Фото: Телеграм-канал «Свободный агент»
Напомним, Бадняревич ушёл из жизни вчера, 14 мая, на 61-м году жизни. Специалист возглавил вторую команду армейцев в сезоне-2020/2021, и через год коллектив занял шестое место в Суперлиге, показав лучший результат в истории.
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