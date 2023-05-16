Стивен Эй Смит иронично высказался о Джа Моранте после второго инцидента с оружием

Популярный телеэксперт Стивен Эй Смит прокомментировал очередное видео с разыгрывающим «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом, на котором баскетболист был замечен с пистолетом в руке.

«Джа Морант ассоциируется с оружием больше, чем он ассоциируется с победами», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

Напомним, во время эфира в соцсетях друг Моранта навёл на него камеру, однако, заметив пистолет, отвёл её на несколько секунд от игрока, чтобы тот убрал оружие. В НБА уже начали расследование инцидента, а «Финикс» отстранил игрока от внутрикомандных мероприятий. В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Помимо этого, Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.