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Стивен Эй Смит иронично высказался о Джа Моранте после второго инцидента с оружием

Стивен Эй Смит иронично высказался о Джа Моранте после второго инцидента с оружием
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Популярный телеэксперт Стивен Эй Смит прокомментировал очередное видео с разыгрывающим «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом, на котором баскетболист был замечен с пистолетом в руке.

«Джа Морант ассоциируется с оружием больше, чем он ассоциируется с победами», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

Напомним, во время эфира в соцсетях друг Моранта навёл на него камеру, однако, заметив пистолет, отвёл её на несколько секунд от игрока, чтобы тот убрал оружие. В НБА уже начали расследование инцидента, а «Финикс» отстранил игрока от внутрикомандных мероприятий. В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Помимо этого, Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.

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