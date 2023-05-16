Войнаровски: возможный выбор Вембаньямы не изменит намерений «Хьюстона» подписать Хардена

Известнейший инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что намерения «Хьюстон Рокетс» вернуть своего бывшего лидера Джеймса Хардена, ныне выступающего за «Филадельфию», гораздо более серьёзные, чем кажутся на первый взгляд.

«Даже если «Рокетс» выиграют лотерею [драфта]… и именно они выберут на драфте Виктора Вембаньяму, мне кажется, что это может не остановить их намерения подписать Джеймса Хардена», — сказал Войнаровски в эфире Get Up.

Напомним, Харден выступал за «Хьюстон» с 2012 по 2021 год. Ранее неоднократно ходили слухи, что будущее игрока в «Филадельфии» очень туманно.

«Хьюстон» на данный момент находится на стадии перестройки: команда заняла 14-е место в Западной конференции в минувшем регулярном чемпионате.