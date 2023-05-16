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Инсайдер: игроки «Санз» были проинформированы об увольнении Монти Уильямса

Инсайдер: игроки «Санз» были проинформированы об увольнении Монти Уильямса
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Инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон рассказал о том, как игроки «Финикс Санз» отреагировали на новость по поводу увольнения Монти Уильямса с поста главного тренера.

«Игроки «Финикса» были проинформированы об увольнении Монти Уильямса перед тем, как это стало официальным событием. В раздевалке команды было мнение, что текущий состав был с изъяном, но многие настроены оптимистично, включая самого Кевина Дюранта», — написал Робинсон.

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Напомним, ранее руководство «Финикса» приняло решение уволить Уильямса. При нём в текущем сезоне «Санз» дошли до второго раунда плей-офф НБА, уступив в нём в серии «Денвер Наггетс» (2-4). Специалист проработал в клубе из Аризоны с 2019 года.

Ранее стало известно, что «Милуоки Бакс» проявляет повышенный интерес к Монти Уильямсу.

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