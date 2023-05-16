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Шэмс Чарания высказался по поводу возможной дисквалификации Джа Моранта от НБА

Шэмс Чарания высказался по поводу возможной дисквалификации Джа Моранта от НБА
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал о том, что руководство «Мемфис Гриззлиз» всерьёз обеспокоено по поводу ситуации со звёздным разыгрывающим Джа Морантом.

«В «Гриззлиз» есть опасения, что НБА жёстко обрушится на Джа Моранта, и это может привести к серьёзной дисквалификации», — сказал Чарания в эфире The Pat McAfee Show.

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Напомним, во время эфира в соцсетях друг Моранта навёл на него камеру, однако, заметив пистолет, отвёл её на несколько секунд от игрока, чтобы тот убрал оружие. В НБА уже начали расследование инцидента, а «Мемфис» отстранил игрока от внутрикомандных мероприятий.

В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Помимо этого, Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.

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