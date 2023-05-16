Эксперт отреагировал на мнение о том, что Йокич не является одним из лучших в атаке

Автор известного канала в YouTube про баскетбол Thinking Basketball, аналитик и эксперт Бен Тейлор высказался о звёздном центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Я не понимаю, как люди смотрят на Йокича и думают про себя: «Он не один из лучших игроков в атаке за всё время», — завил Тейлор.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Йокич принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 30,7 очка, 12,8 подбора и 9,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,9, трёхочковых — 47,5.

Завтра, 17 мая, «Денвер Наггетс» начнёт серию с «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках финала плей-офф НБА в Западной конференции. Начало — 3:30 мск.

Ранее известный тренер и игрок, ныне комментатор ESPN Марк Джексон высказался о том, что не включил сербского центрового в топ-5 кандидатов на звание самого ценного игрока сезона.