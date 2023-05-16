Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рамона Шелберн: мне сказали: «Тяжело представить, что Харден захочет играть за Риверса

Рамона Шелберн: мне сказали: «Тяжело представить, что Харден захочет играть за Риверса
Аудио-версия:
Комментарии

Обозреватель ESPN Рамона Шелберн рассказала о том, что разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден вряд ли захочет снова выступать под руководством Дока Риверса.

«Один человек в открытую сказал мне: «Мне будет тяжело представить, что Джеймс Харден захочет вернуться и снова играть за Дока Риверса», — сказала Рамона Шелберн в эфире программы NBA Today.

Проверь свои знания по разделу:
А Стефен Карри точно это сказал? Актуальные темы НБА за прошлую неделю
Тест
А Стефен Карри точно это сказал? Актуальные темы НБА за прошлую неделю

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что намерения «Хьюстон Рокетс» вернуть своего бывшего лидера Джеймса Хардена гораздо более серьёзные, чем кажутся на первый взгляд.

Джеймс Харден — в «Хьюстоне»?
Войнаровски: возможный выбор Вембаньямы не изменит намерений «Хьюстона» подписать Хардена
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023