Рамона Шелберн: мне сказали: «Тяжело представить, что Харден захочет играть за Риверса

Обозреватель ESPN Рамона Шелберн рассказала о том, что разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден вряд ли захочет снова выступать под руководством Дока Риверса.

«Один человек в открытую сказал мне: «Мне будет тяжело представить, что Джеймс Харден захочет вернуться и снова играть за Дока Риверса», — сказала Рамона Шелберн в эфире программы NBA Today.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что намерения «Хьюстон Рокетс» вернуть своего бывшего лидера Джеймса Хардена гораздо более серьёзные, чем кажутся на первый взгляд.