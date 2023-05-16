Рамона Шелберн: мне сказали: «Тяжело представить, что Харден захочет играть за Риверса
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Обозреватель ESPN Рамона Шелберн рассказала о том, что разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден вряд ли захочет снова выступать под руководством Дока Риверса.
«Один человек в открытую сказал мне: «Мне будет тяжело представить, что Джеймс Харден захочет вернуться и снова играть за Дока Риверса», — сказала Рамона Шелберн в эфире программы NBA Today.
Проверь свои знания по разделу:
В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.
Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что намерения «Хьюстон Рокетс» вернуть своего бывшего лидера Джеймса Хардена гораздо более серьёзные, чем кажутся на первый взгляд.
Джеймс Харден — в «Хьюстоне»?
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