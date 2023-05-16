Николе Йокичу нужно оформить ещё три трипл-дабла, чтобы обновить рекорд плей-офф НБА

Звёздному центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации потребуется собрать как минимум три трипл-дабла, чтобы установить очередной рекорд.

Если в текущем розыгрыше сербскому центровому удастся сделать это, то он обойдёт Уилта Чемберлена и займёт первое место в истории по количеству оформленных трипл-даблов за конкретный плей-офф. На счету легендарного Чемберлена семь трипл-даблов, оформленных за плей-офф в 1967 году. У Йокича плей-офф — 2023 — пять.

Примечательно, что у Мэджика Джонсона и Дрэймонда Грина, занимающих второе место по данному показателю, по шесть трипл-даблов — в 1982 и 2019 годах соответственно.

В нынешнем постсезоне 28-летний Йокич принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 30,7 очка, 12,8 подбора и 9,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,9, трёхочковых — 47,5.