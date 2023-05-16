Американский рэпер заступился за Джа Моранта

Американский рэпер Джеймс Ли Бейкер, более известный как BlocBoy JB, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором заступился за разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Оружие не является противозаконным, если находится у него в машине. Оружие записано на его имя. Кто-то просто снял его у него же во дворе, он в этом не виноват», — написал Бейкер.

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Напомним, во время эфира в соцсетях друг Моранта навёл на него камеру, однако, заметив пистолет, на несколько секунд отвёл её от игрока, чтобы тот убрал оружие. В НБА уже начали расследование инцидента, а «Мемфис» отстранил игрока от внутрикомандных мероприятий.

В марте этого года Морант был замечен держащим пистолет в ночном клубе. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Помимо этого, Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.