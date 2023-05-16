Дрэймонд Грин объявил, когда расскажет о своём будущем в «Голден Стэйт»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о том, что даст информацию по поводу своего будущего в команде «на своём подкасте, когда придёт время».

«Голден Стэйт» завершили своё выступление в плей-офф НБА на стадии полуфинала Западной конференции.

Напомним, шестой матч серии с «Лос-Анджелес Лейкерс», который прошёл 13 мая ночью в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена», завершился победой хозяев со счётом 122:101. В финале Западной конференции «Лейкерс» встретятся с «Денвер Наггетс», который в своём полуфинале обыграл «Финикс Санз» (4-2).

В нынешнем розыгрыше плей-офф Грин принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, 6,9 подбора и 6,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 25.