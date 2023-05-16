«Хорошее окончание сезона на мажорной ноте». Гомельский — о 3-м месте ЦСКА в Лиге ВТБ

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу серии за третье место в Единой лиге ВТБ между ЦСКА и «Зенитом», в которой победу одержали армейцы (4-1).
«Это была напряженная серия, в которой было несколько очень красивых игр. Пятая, решающая игра не могла быть по определению красивой. Однако обе команды показали класс и характер. «Зенит» сумел сократить разницу в счёте, а потом выйти вперед, проявляя свои лучшие качества.
ЦСКА Райковича после многочисленных экспериментов с составом смог подобрать наиболее подходящий. Не хочу сказать, что именно эта пятерка — герои, за медали боролась вся команда.
Стоит ли с этим поздравить ЦСКА? Не знаю, как‑то один великий тренер мне сказал: «В спорте есть только одно место – первое, а все остальные – последние». Но всех болельщиков ЦСКА, тренерский штаб и команду я поздравляю – это хорошее окончание сезона на мажорной ноте», – приводит слова Гомельского «Матч ТВ».
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