Хэм — о Йокиче: попытаемся выловить его вне дома и украсть
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм пошутил по поводу центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.
Напомним, в финале Западной конференции «Лейкерс» сыграют с «Денвер Наггетс». Первый матч серии пройдёт в ночь с 16 на 17 мая.
«Попытаемся выловить его вне дома и украсть», — приводит слова Хэма ESPN.
Что сказал недавно Марк Джексон про Йокича?
В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Йокич принял участие в 11 матчах, в среднем набирая 30,7 очка, делая 12,8 подбора и 9,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,9, трёхочковых — 47,5.
Ранее известный тренер и игрок, а ныне комментатор ESPN Марк Джексон прокомментировал то, что не включил сербского центрового в пятёрку кандидатов на звание самого ценного игрока сезона регулярного чемпионата.
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