Леброн Джеймс: «Денвер» стали сильнее по сравнению с 2020 годом

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу «Денвер Наггетс».

Напомним, в финале Западной конференции «Лейкерс» сыграют как раз с «Денвер Наггетс». Первый матч серии пройдёт в ночь с 16 на 17 мая.

Стоит отметить, что команды уже встречались в финале Западной конференции в 2020 году. Тогда победу в пяти матчах одержали «озёрники».

«Они стали лучшей командой по сравнению с 2020 годом. Очевидно, что сейчас они куда более опытны. Каждый матч, каждое противостояние помогает команде вырасти. «Наггетс» — не исключение.

Мы приехали с огромным уважением к этой команде, и я с нетерпением жду начала этой серии», — приводит слова Леброна Clutch Points.