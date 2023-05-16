Леброн Джеймс: «Денвер» стали сильнее по сравнению с 2020 годом
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу «Денвер Наггетс».
Напомним, в финале Западной конференции «Лейкерс» сыграют как раз с «Денвер Наггетс». Первый матч серии пройдёт в ночь с 16 на 17 мая.
Стоит отметить, что команды уже встречались в финале Западной конференции в 2020 году. Тогда победу в пяти матчах одержали «озёрники».
«Они стали лучшей командой по сравнению с 2020 годом. Очевидно, что сейчас они куда более опытны. Каждый матч, каждое противостояние помогает команде вырасти. «Наггетс» — не исключение.
Мы приехали с огромным уважением к этой команде, и я с нетерпением жду начала этой серии», — приводит слова Леброна Clutch Points.
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