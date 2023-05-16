«Не помню». Йокич ответил на вопрос о том, чему он научился в серии с «Лейкерс» в 2020-м
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Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос журналиста о том, чему он научился в «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020 году.
«Честно говоря, я не помню», — приводит слова Йокича журналист Майк Сингер в социальных сетях.
Напомним, в финале Западной конференции «Денвер Наггетс» сыграют как раз с «Лейкерс». Первый матч серии пройдёт в ночь с 16 на 17 мая.
В нынешнем постсезоне 28-летний Йокич принял участие в 11 матчах, в среднем набирая 30,7 очка, делая 12,8 подбора и 9,7 передачи при реализации бросков с игры 54,9%, трёхочковых — 47,5.
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