«Не помню». Йокич ответил на вопрос о том, чему он научился в серии с «Лейкерс» в 2020-м

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос журналиста о том, чему он научился в «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020 году.

«Честно говоря, я не помню», — приводит слова Йокича журналист Майк Сингер в социальных сетях.

Напомним, в финале Западной конференции «Денвер Наггетс» сыграют как раз с «Лейкерс». Первый матч серии пройдёт в ночь с 16 на 17 мая.

В нынешнем постсезоне 28-летний Йокич принял участие в 11 матчах, в среднем набирая 30,7 очка, делая 12,8 подбора и 9,7 передачи при реализации бросков с игры 54,9%, трёхочковых — 47,5.