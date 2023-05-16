«У меня нет ответа». Джордан Пул — об отношениях с Дрэймондом Грином

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул ответил на вопрос об отношениях со своим партнёром по команде Дрэймондом Грином.

Напомним, осенью, во время предсезонной подготовки между Пулом и Грином произошёл конфликт, в результате которого Дрэймонд ударил одноклубника по лицу. Форвард позднее принёс извинения и получил денежный штраф от клуба, но не был отстранён.

«Отношения с Дрэймондом? У меня нет ответа на этот вопрос. Мы партнёры по команде. Это бизнес, так и было всегда. Просто бизнес, только баскетбол», — приводит слова Пула The Ringer.

«Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне вылетел на стадии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Действующие чемпионы проиграли в серии «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 2-4.