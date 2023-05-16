Стивен Эй Смит: Джа Моранта могут отстранить на год

Популярный телекэсперт Стивен Эй Смит поделился информацией о возможном отстранении звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта за очередной инцидент.

Ранее в сети появилось видео, на котором Морант в очередной раз был запечатлён с пистолетом. «Мемфис» уже отстранил игрока от внутрикомандных мероприятий, а НБА начала расследование. Напомним, подобный инцидент с Морантом уже происходил по ходу регулярного чемпионата, и в итоге игрок был отстранён на несколько матчей.

«У меня есть люди в лиге, которые сообщают, что Джа Моранта могут отстранить на год», — сообщил Эй Смит в передаче First Take.

«Мемфис» в нынешнем сезоне НБА вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв в серии «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4.