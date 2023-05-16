Инсайдер: многие в «Финиксе» устали от Эйтона

Инсайдер ESPN Зак Лоу заявил, что многие члены команды «Финикс Санз» устали от центрового Деандре Эйтона.

«Многие в клубе устали от Эйтона. Это бывает заметно и во время игры. Даже не нужно присутствовать на матче, чтобы замечать всякие жесты, мимику, закатывание глаз, в которых читается: «Что делает этот парень?». Уверен, дальше будут набрасываться на Эйтона, говорить, что он незрелый игрок и не хочет меняться», — сказал Лоу в эфире NBA on ESPN.

Ранее инсайдер Тим Макмэн сообщал, что Эйтон может покинуть «Финикс» в межсезонье и клуб активно будет искать возможность обменять игрока в другую команду. Текущий контракт Эйтона с «Санз» рассчитан ещё на три сезона, за которые он может получить $ 102 млн.