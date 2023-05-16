УНИКС впервые в истории выиграл чемпионат России по баскетболу

Казанский УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023. В пятом матче финальной серии турнира с краснодарским «Локомотивом-Кубань» казанцы выиграли со счётом 98:89 и, таким образом, стали победителями серии — 4-1.

УНИКС впервые в истории стал чемпионом России по баскетболу.

Ранее казанцы четыре раза становились серебряными призёрами Единой лиги ВТБ (2009/2010, 2011/2012, 2015/2016, 2020/2021) и трижды завоёвывали бронзовые медали (2010/2011, 2013/2014, 2018/2019, 2021/2022).

Также в рамках чемпионата России, который существовал до 2008 года, казанцы четыре раза становились вторыми и пять раз занимали третье место по итогам сезона.